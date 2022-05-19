Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda çabukluk, pas, dar alan ve taktik çalışan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Hatayspor, Mayıs, Spor, Haberler

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