Hatayspor-Giresunspor maçının ardından - Haberler

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 4-1 yenilen GZT Giresunspor'un yardımcı antrenörü İlker Avcıbay, sezonu istedikleri hedef doğrultusunda bitirdiklerini söyledi.

Avcıbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kente cezalı ve sakat oyuncularından dolayı eksiklerle geldiklerini, sahaya 19 yaş altı takımından isimleri sürdüklerini belirtti.

Oyuncuların ellerinden geleni yaptığını dile getiren Avcıbay, ilk yarı kontrollü ve dengeli oynadıklarını aktardı.

Rakibin tecrübeli ve fiziksel olarak daha iyi olduğunun altını çizen Avcıbay, "İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele aldılar. Onları tebrik ediyorum. Biz sezonu hakem camiasına inanılmaz destek vererek ve onlarla ilgili hiç konuşmayarak tamamladık. Bugün maalesef hocamız bu kadar centilmen olmasına rağmen ligin son maçında atıldı. Bu bizim gösterdiğimiz centilmenliğe, samimiyete, hocamızın hakem camiasıyla ilgili yaptığı pozitif açıklamalara karşı yakışmayacak, olmayacak bir davranıştı." ifadelerini kullandı.

Ligi istedikleri hedef doğrultusunda bitirdiklerini aktaran Avcıbay, "İsteğimiz hedef zaten bu sene ligde kalıcı olmaktı." dedi.

Avcıbay, bu süreçte ellerinden gelen gayreti maksimum seviyede gösteren oyuncularına teşekkür etti.