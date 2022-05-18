Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında yapacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında yapacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı ve pas çalıştı.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
AA / Salim Taş - Spor