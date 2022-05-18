Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında yapacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında yapacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı ve pas çalıştı.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Hatayspor, Mayıs, Spor, Haberler

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