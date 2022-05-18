Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında yapacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı ve pas çalıştı.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.