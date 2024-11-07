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Hatayspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmalar, taktik ve dar alan oyunları üzerine yoğunlaşıyor.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 12'nci haftada Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Gaziantep FK maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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