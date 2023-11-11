Hatayspor, Galatasaray'ı 2-1 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yendi. Karşılaşma Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Mersin
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam (Dk. 68 Burak Bekaroğlu), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Hodzic), Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze (Dk. 75 Strandberg), Rivas, Dadashov (Dk. 87 Aburjania)
Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 73 Mertens), Ziyech (Dk. 73 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 83 Tete), Icardi
Goller: Dk. 14 Rivas, Dk. 55 Lamkel Ze ( Hatayspor ), Dk. 28 Zaha ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 35 Sanchez ( Galatasaray ), Dk. 89 Aburjania, 90+6 Hodzic ( Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yendi.
48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ziyech'in köşe vuruşundan ortasına arka direkte yükselen Sanchez, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce'nin çeldiği top üst direğe çarpıp kornere gitti.
50. dakikada konuk ekip etkili geldi. Kerem'in köşe vuruşundan havalandırdığı topa Abdülkerim Bardakçı yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Erce kornere çeldi.
55. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Hızla hücuma çıkan Akdeniz ekibinde defanstan sıyrılan Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı Lamkel Ze'nin önüne bıraktı. Kamerunlu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1
90. dakikada Boey'in ceza sahasına ortasına hareketlenen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in elinde kaldı.
Karşılaşma Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.