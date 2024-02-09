Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı

Hatayspor, Galatasaray'dan 24 yaşındaki golcü futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

Hatayspor, hücum hattını Galatasaraylı Türk golcü ile güçlendirdi. Hatay ekibi, 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Bordo-beyazlı ekipten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son olarak Galatasaray takımında oynayan ve kadroda fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu kulübümüzle, sezon sonuna kadar kiralık anlaşması yapıldı. Yeni oyuncumuz kulübümüze hayırlı ve uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı. - HATAY