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Hatayspor, Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Calvo, yarın Mersin'e gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, daha önce Konyaspor ve FC Jurez takımlarında forma giyen defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son dönemde teknik direktör değişikliğinin ardından transfer çalışmalarına da hız veren Hatayspor, deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna dahil etti. Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce Konyaspor ve FC Jurez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco'ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Güncel mersin Futbol Spor

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