Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
- Trendyol Süper Lig : Atakaş Hatayspor : 4 - Fenerbahçe : 2 (Maç sonucu)
MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Anderson Talisca'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan döndü. Pozisyonun devamında Edin Dzeko'nun vuruşunda Kamil Ahmet Çörekçi topu çizgiden çıkardı.
53. dakikada kaleci Ertuğrul, Hatayspor savunmasının uzaklaştırdığı topu cezaalanı dışında göğsüyle indirip uzaklaştırmak istediği sırada ıskalayınca, pozisyonu takip eden Boutobba meşin yuvarlağı boş kaleye göndrerdi. 2-1
58. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında Edin Dzeko'nun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta Bekaj topa sahip oldu.
60. dakikada Milan Skriniar'in ceza alanı içerisinde Cemali Sertel'i düşürmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada penaltıyı kullanan Görkem Sağlam, topu ağlara gönderdi. 3-1
66. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında ceza alanına hareketlenen Okoronkwo'nun vuruşunda top Milan Skriniar'a çarparak ağlarla buluştu. 4-1
90+4. dakikada Anderson Talisca'nın pasında ceza sahasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-2
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Mehmet Salih Mazlum
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Kerim Alıcı dk. 74) Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Cemali Sertel (Joelson Fernandes dk. 64), Abdulkadir Parmak (Bamgboye dk. 84), Massanga Matondo (Diack dk. 74), Görkem Sağlam, Boutobba (Ali Yıldız dk. 84), Okoronkwo
Yedekler: Demir Sarıcalı, Yiğit Ali Buz, Selimcan Temel, Baran Sarka, Deniz Aksoy
Teknik Direktör: Murat Şahin
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat (İsmail Yüksek dk. 72), Oğuz Aydın (Bright Osayi-Samuel dk. 64), Dusan Tadic (Szymanski dk. 64), Anderson Talisca, Edin Dzeko (Cenk Tosun dk. 76), Youssef En-Nesyri (İrfan Can Kahveci dk. 64)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 27), İrfan Can Kahveci (dk. 90+4) (Fenerbahçe), Ertuğrul Çetin (dk. 44 k.k), Boutobba (dk.53), Görkem Sağlam (dk.63), Okoronkwo (dk.66) (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Mert Müldür (dk.38) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)