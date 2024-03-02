Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.
HATAYSPOR'UN PERFORMANSI
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.
11'LER
Hatayspor; Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Ferdi, Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı...