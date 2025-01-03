Hatayspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı Süper Lig maçı için antrenmanlarına devam etti. Takım, antrenmanı sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirdi ve maç hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda futbolcular şut, hava topu ve taktik çalıştı.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Hatayspor kafilesi, yarın İstanbul'a hareket edecek.