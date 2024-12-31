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Hatayspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Sportif Direktör Yılmaz Bal yönetiminde yapılan antrenmanda çeşitli taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sportif Direktör Yılmaz Bal yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, MAS koşusu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatay ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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