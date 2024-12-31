Hatayspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sportif Direktör Yılmaz Bal yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, MAS koşusu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatay ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - MERSİN