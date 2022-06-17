Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdı
AA - Burak Milli - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.
Bordo-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Kurucuk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Fatih Kurucuk'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Burak Milli - Spor