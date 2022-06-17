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Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdı

AA - Burak Milli - Spor
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Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Bordo-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Kurucuk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Fatih Kurucuk'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Burak Milli - Spor

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