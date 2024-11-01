Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, takımın taktik hazırlığını pekiştiriyor.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.