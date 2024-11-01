Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.