Hatayspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için antrenmanlara Riva'da başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda dar alan çalışmaları yapıldı.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Eyüpspor müsabakasına kadar Riva'da kamp yapacak. - MERSİN