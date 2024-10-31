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Hatayspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için antrenmanlara Riva'da başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda dar alan çalışmaları yapıldı.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Eyüpspor müsabakasına kadar Riva'da kamp yapacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Teknik Direktör Rıza Çalımbay Antrenman Hatayspor Eyüpspor Futbol Yaşam Spor

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