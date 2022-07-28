Hatayspor Erkek Voleybol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül, AA muhabirine, geçen sezon takımın Efeler Ligi'ne yükselmesinde büyük katkıları olan takım kaptanı Berkan Bozan, pasör Boğaçhan Zambak, smaçör İsmail Koçak ve orta oyuncu Turgut Lelik ile yola devam kararı aldıklarını söyledi.
Gül, birer yıllık sözleşme yeniledikleri 4 oyuncuya yeni sezonda başarı diledi.