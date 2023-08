Hatayspor, Engin Can Aksoy ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Hatayspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Eyüpspor'a kiralanan Engin Can Aksoy ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp yetkilileri, imza törenine katılan Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel'in Engin Can'a başarılar dilediğini belirtti.

Hatayspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Eyüpspor'a kiralanan Engin Can Aksoy 4 yıllık yeni mukaveleye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy, 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Engin Can'a formamızla daha nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - HATAY