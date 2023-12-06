Hatayspor, Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Atakaş Hatayspor, Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Hatayspor'un gollerini Hodzic attı.

Stat: Mersin

Hakemler: Davut Çelik, Oğuz Kağan Çalışır, Egemen Savran

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk 59 Kerim Alıcı), Burak Bekaroğlu, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dk. 60 Dadashov), Görkem Sağlam, Aabid (Dk. 85 Ömer Faruk Beyaz), Fernandes, Hodzic, Strandberg (Dk. 70 İbrahim Demir)

Düzce Cam Düzcespor: Metin Erol, Hamit Kulya, Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Dk. 73 Kaan Köroğlu), Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Dk.83 Yiğit Yılmaz), İlter Ayyıldız (Dk. 68 İlkay İşler), Ramazan Zorlu (Dk. 83 Sedat Cengiz)

Sarı kartlar: Dk. 18 Recep Burak Yılmaz, Dk. 27 Burak Bekaroğlu ( Hatayspor ), Dk. 39 İlter Ayyıldız, Dk. 49 Burak Başkaya, Dk. 73 Hamit Kulya (Düzcespor)

Goller: Dk. 22 ve Dk. 58 Hodzic ( Hatayspor ), Dk. 29 Ramazan Zorlu (Penaltıdan) (Düzcespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda karşılaştığı TFF 2. Lig temsilcisi Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenen Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 5. tura yükseldi.

22. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın serbest vuruştan kale sahasına ortasında defansın arasından sıyrılan Hodzic, iyi vuruşa topu filelere gönderdi: 1-1

29. dakikada Düzcespor, penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Mehmet Bektaş'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan Zorlu, Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Davut Çelik penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Ramazan, Panenka penaltısıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

58. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Aabid'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Metin'den döndü. Pozisyonu takip eden Hodzic, iyi bir vuruşla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1

77. dakikada Hatayspor etkili geldi. Görkem Sağlam'ın köşe vuruşundan ortasına yükselen Maksimovic, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Metin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Maçı 2-1 kazanan Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.