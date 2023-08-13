Hatayspor Depremzedeler İçin Sahada

Lütfü Savaş: " Hatayspor, 11 ili unutturmamak adına sahada olacak"

Hatayspor, Süper Lig'e 'farklı' başladı

İSTANBUL - Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'in ilk maçında karşılaştıkları Pendikspor maçı sonrası, "Depremde felaketi yaşayanlar adına Hatayspor sahaya çıktı ve 5-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Bundan sonra da hem Hatay'ı hem de 10 tane ilimizi unutmamak ve unutturmamak adına Hatayspor sahada olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile Ümraniye Şehir Stadı'nda karşılaşan Hatayspor, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Hatayspor Onursal Başkan Lütfü Savaş, mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Acı günlerden geçtiklerine vurgu yapan Savaş, "5 Şubat gecesi çok mutlu yatmıştık ama 6 Şubat sabahı karamsar bir tablo ile uyandık. Bir çok canları kaybettik. Sadece Hatay'da değil bir çok insanımızın maddi kaybı üst seviyede oldu. O günden bugüne kadar Hatayspor olarak ara vermiştik. Biz sağ olsun hem yönetici arkadaşlarımız, Volkan Hoca ile yepyeni bir kadro kurdular. Çok iyi hazırlanmışlar, biz çok şeyi kaybettik ama istiyoruz ki bu 11 ilimiz tekrar eski haline gelsin, çok daha iyi olsun. Bugün onlar adına oynadık. Bu depremde felaketi yaşayanlar adına Hatayspor sahaya çıktı ve 5-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Bundan sonra da hem Hatay'ı hem de 10 tane ilimizi unutmamak ve unutturmamak adına Hatayspor sahada olacak. Çünkü sahası olmayan yatacak yeri olmayan, antrenman sahası olmayan, stadı hazır olmayan bir şehirde takımımız Mersin'de oynayacak. Bugünlere gelebilmek için büyük efor sarf etmek gerekiyordu. Bunu arkadaşlarımızla birlikte sarf ettik. Bundan sonra çok daha iyi bir Hatayspor, biz ligi tatlandırmaya geldik, acı günlerden geçtik ama bu acı günlerden sonra tekrar tadımızı tuzumuzu bulmak istiyoruz" ifadelerini kuallandı.

"Pendikspor dostluk elini bize uzattı"

Müsabaka öncesi Pendikspor tribünlerinin Hatayspor'a verdiği destekle ilgili de konuşan Lütfü Savaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol dostluk çerçevesinde oynanınca güzel oluyor. Pendikspor bugün dostluk elini bize uzattı. Biz Pendikspor'un bütün ekibine, yönetimine, futbolcularına, teknik heyetine ve seyircisine teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim acımızı hafifleştirecek. Bunlar Türkiye'de o 11 ile desteği arttıracak. Deprem bölgesi bütün ülkeden destek bekliyor. Biz hepsi adına unutturmamak adına sahadayız.