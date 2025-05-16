Hatayspor Deplasmanda Adana Demirspor ile Karşılaşıyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Ligde düşmesi kesinleşen iki takım arasındaki maç, saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligden düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşacağı maçta konuk ekip Hatayspor 20 puana, ev sahibi Adana Demirspor ise -2 puana sahip.
Adana Demirspor, ligin ilk yarısındaki maçta Hatayspor'u 3-1 yenmişti.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor