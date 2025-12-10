Haberler

Hatayspor'dan "kulüpte yemek çıkmadığı" iddialarına yalanlama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakaş Hatayspor Kulübü, sporcu ve çalışanlara yemek hizmetinin sağlanmadığına dair iddiaları asılsız olarak nitelendirdi ve kulübün tüm ihtiyaçları profesyonel bir şekilde karşılandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü, sporcu ve çalışanlara yemek hizmeti sunulmadığına ilişkin iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi.

Kulübün açıklamasında, son günlerde medyada "kulüpte yemek çıkmadığı" yönünde iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Kulübün tüm faaliyetlerini "profesyonel anlayışla" sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde medyada yer alan 'Hatayspor Kulübünde yemek çıkmadığı' yönündeki haberler tamamen asılsızdır. 6 Şubat depremi sonrasında şehrimizle birlikte kulübümüz de önemli maddi zorluklarla karşılaşmış olsa da Hatayspor tüm faaliyetlerini profesyonel bir anlayışla sürdürmektedir. Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde karşılanmaktadır. Gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmaması adına bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür."

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
title