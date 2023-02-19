Hatayspor'dan takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama Spor Haberleri Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, takımdan kiralık olarak ayrılan futbolcularıyla ilgili açıklama yayımladı. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, takımdan kiralık olarak ayrılan futbolcularıyla ilgili açıklama yayımladı. Yaşanılan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor, futbolcularının transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bordo-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehdi Boudjemaa'nın Ferencvrosi'ye, Samuel Adekugbe'nin Galatasaray'a, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın Antalyaspor'a, Saba Lobjanidze'nin Fatih Karagümrük'e ve Abdullah Yiğiter'in de Çaykur Rizespor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transferlerinin gerçekleştiği belirtildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hatayspor Deprem Spor Haberler

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