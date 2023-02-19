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Hatayspor'dan Hüseyin Danahaliloğlu için başsağlığı mesajı

Spor Haberleri

Hatayspor'dan Hüseyin Danahaliloğlu için başsağlığı mesajı

Hatayspor, depremde vefat eden altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hatayspor, depremde vefat eden altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Altyapı kaleci antrenörümüz Hüseyin Danahaliloğlu'nu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hüseyin hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun güzel insan. Seni unutmayacağız" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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