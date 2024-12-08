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Hatayspor'dan Hakem Eleştirisi: Sabrımızın Son Demine Geldik

Hatayspor'dan Hakem Eleştirisi: Sabrımızın Son Demine Geldik
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Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Atıç, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'e karşı 3-0 kaybedilen maç sonrası hakeme tepki gösterdi. Hakem hatalarının sürekli tekrarlandığını ve sabırlarının kalmadığını belirten Atıç, özellikle takıma yönelik daha dikkatli olunmasını istedi.

Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-0 yenildikleri maçın hakemine tepki gösterdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atıç, "Maalesef üzücü bir maç sonucu oldu. Biz takım olarak bir şeylerin değerlendirmesini yapabiliriz. Hakemin maçın önüne geçmesine tahammül edemiyoruz. Hatayspor olarak zaten dezavantajlı bir takımız. Her hafta deplasmanda maç oynayan, vatandaşımızın yüzünü güldürmeye çalışan bir mücadele içerisindeyiz. Her maç hakem hatalarıyla sabrımız zorlanıyor. Artık bu saatten sonra sabrımızın son demine geldiğimizi söylüyorum." diye konuştu.

Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini aktaran ???????Atıç şunları kaydetti:

"Hatay olarak çok acılar çektik. Deprem yaşadık. Allah'tan gelene razıyız ama kuldan gelen depremleri kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Eyüpspor'la oynadığımız maçta attığımız gol sonrası VAR'a giden hakem, bugün ikinci gol sonrası VAR'a gitmiyor. Ne zaman VAR'a gidiliyor, ne zaman gidilmiyor biz de anlamadık. Hakem hatalarına sığınacak bir takım değiliz ancak artık sabrımızın son demine geldik. Acılı bir iliz, şehrimizi güldürmek için mücadele ediyoruz. Geçen hafta 9 tane sarı kart vardı, Beşiktaş maçından sonra bu açıklamayı yapacaktık ama artık buna tahammülümüz kalmadı. Hatayspor'la ilgili hakem arkadaşların daha dikkatli olmasını istiyoruz. Hakemin birçok pozisyonda yan tarafın etkisinde kaldığını gördük. Hakemler artık sadece maça baksınlar. Hatayspor ile ilgili karar verirken biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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