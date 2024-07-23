Hatayspor, Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümünü kutladı

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü, yayınladığı mesajla kutladı.

Hatayspor Kulübünden, Hatay'ın ana vatan topraklarına katılışının yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kulübün paylaştığı kutlama mesajında, "Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 85'inci yıl dönümü kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.