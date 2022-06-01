Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi - Haberler

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Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor, Serkan Özbalta ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor, Serkan Özbalta ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Teknik Direktör Serkan Özbalta'yı takımın başına getirdi. Onursal Başkan Lütfü Savaş, Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde Serkan Özbalta, iki yıllık mukaveleye imza attı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nihat Tazearslan Ömer Erdoğan Lütfü Savaş Hatayspor Spor Haberler

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