Hatayspor'da Riberio kadro dışı bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor'da Riberio kadro dışı bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hatayspor'da Riberio kadro dışı bırakıldı

Hatayspor'da, Ruben Riberio kadro dışı bırakıldı.

Hatayspor'da, Ruben Riberio kadro dışı bırakıldı.

Hatayspor'un başarılı orta saha oyuncusu Ruben Riberio, yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı ile kadro dışı bırakıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ruben Ribeiro, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Ekibimizin ortak kararı neticesinde kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title