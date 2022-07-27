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Hatayspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

Hatayspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni sezonda iç sahada yapacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatları açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni sezonda iç sahada yapacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, satışına başlanan kombine biletlerin Süper Lig 2022-2023 sezonu boyunca tüm iç saha maçlarında geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, taraftarların kombine bilet satın alabilmesi için Hatayspor logolu Passolig kartlarına sahip olmaları gerektiği, bilet satışlarının da Passolig internet sitesi üzerinden veya Antakya Atatürk Caddesi'ndeki kulüp mağazasından yapılabileceği kaydedildi.

Kombine bilet fiyatları şöyle:

VİP Batı Alt Tribün: 4 bin lira

Maraton Alt Tribün: 1500 lira

Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünler: 400 lira

AA / Salim Taş - Spor

Hatayspor Spor Haberler

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