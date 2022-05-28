Hatayspor'da kaleci Munir ile yollar ayrıldı - Haberler

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Hatayspor'da kaleci Munir ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Hatayspor'da kaleci Munir ile yollar ayrıldı

Hatayspor'da kaleci Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Hatayspor'da kaleci Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

İki sezondur Hatayspor formasını terleten Faslı kaleci Munir ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki kaleci ile yeniden anlaşılamadı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübün menfaati doğrultusunda ayrılığın gerçekleştiği belirtilerek, "Hatayspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Faslı kaleci, Hatayspor ile 2 sezonda toplam 72 maça çıkarken, bu müsabakalarda 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Spor

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