Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de kalma mücadelesi verdiği son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Ligde 38 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.