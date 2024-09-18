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Hatayspor, Bodrumspor Maçı İçin Antrenmanlarını Sürdürüyor

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bodrumspor maçı hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'nda devam etti. Takım, dar alan ve taktik çalışması ile antrenmanını 1 saat 25 dakika sürdürecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanla dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Antrenman Hatayspor 3-sayfa Futbol Spor

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