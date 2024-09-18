Hatayspor, Bodrumspor Maçı İçin Antrenmanlarını Sürdürüyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanla dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor