Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek olan Hatayspor, antrenmanlarına başladı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor, alt sıralardan kurtulmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de Bodrum FK'yı konuk edecek olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve topladığı 2 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaparken, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. - MERSİN