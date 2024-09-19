Hatayspor Bodrum FK Maçına Hazır
Hatayspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını tamamladı. Takımda eksik oyuncu bulunmuyor.
HATAYSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Bodrum FK maçının çalışmalarını tamamladı.
Mersin Stadyumu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Bodrum FK maçı öncesinde takımda eksik oyuncu bulunmuyor.