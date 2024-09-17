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Hatayspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman detayları.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Ligi'in 6'ncı haftasında cuma günü sahasında ağırlayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaparken, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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