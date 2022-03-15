Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.