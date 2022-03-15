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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Burak Milli - Spor
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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

AA / Burak Milli - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Mart, Spor, Haberler

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