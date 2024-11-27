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Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlıklarına Başladı
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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatay ekibi, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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