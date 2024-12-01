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Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı ve kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın akşam Mersin'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor, antrenman sonrası kampa girerek maç saatini bekleyemeye başladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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