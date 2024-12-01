Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın akşam Mersin'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor, antrenman sonrası kampa girerek maç saatini bekleyemeye başladı. - MERSİN