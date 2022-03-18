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Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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