Üye Girişi
Haberler

Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Spor Haberleri

Hatayspor, 21 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Geçen sezon 29 Süper Lig maçında forma giyen genç oyuncu, 6 gol ve 3 asist yapmıştı.

Hatayspor, 21 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığı bildirdi. Yapılan açıklamada, "Genç golcümüz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bertuğ'a formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon 29 Süper Lig maçında forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu, 6 gol, 3 asist katkısı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatayspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title