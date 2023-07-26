Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
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Hatayspor, 21 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Geçen sezon 29 Süper Lig maçında forma giyen genç oyuncu, 6 gol ve 3 asist yapmıştı.
Hatayspor, 21 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığı bildirdi. Yapılan açıklamada, "Genç golcümüz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bertuğ'a formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon 29 Süper Lig maçında forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu, 6 gol, 3 asist katkısı sağladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor