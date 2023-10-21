Hatayspor Başkanı Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe maçında şanslı olduklarını ve sürpriz yapabilecek bir takım olduklarını söyledi. Başkan Savaş, ekonomik uçurumun yanı sıra takımın dirençli ve gol atabilen bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

- Hatayspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar

Başkan Savaş: "Hatayspor ve Fenerbahçe namağlup iki takım. Biz 8 maçtır yenilmedik, puan veya puanlar almak için oynayacağız"

HATAY - Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'in 3 namağlup takımından biri olduklarına dikkat çekerek Fenerbahçe müsabakasında şanslı olduklarını dile getirdi.

Asrın felaketinin ardından kısa sürede toparlanan Hatayspor, geride kalan 8 haftada; 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, sahaya çıktığı tüm maçları kazandı. Ligin namağlup takımlarından ikisinin karşılaşacağı; Fenerbahçe ve Hatayspor müsabakası yarın saat 19.00'da İstanbul'da oynanacak. Sezon öncesi deprem ortamına rağmen takıma desteklerini esirgemeyen ve Hatayspor'un iyi bir çıkış yakalaması için uzun yıllardır emek veren Onursal Başkan Lütfü Savaş, müsabaka öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"Biz de yeni ve dirençli bir takımız"

Başkan Savaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maddi gücüne dikkat çekerek, "Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarımız şu anda Türkiye Süper Ligi'nin çok üstünde bir takım kurdular. Onların maddi imkanlarıyla hiçbir Anadolu kulübünün yarışması mümkün değildir. Biz de yeni bir takımız, dirençli bir takımız. Gol yesek de gol atabiliyoruz. 2-0'dan 2-2 getirdiğimiz maçlar var. 1-0'dan 1-1 getirdiğimiz. Hatta 2-0'dan Trabzon'a karşı 3-0 kazandığımız maç var. Son maçı güçlü bir takım Konyaspor gibi güçlü bir takıma karşı 3-1'lik bir kazandığından bir maç var. Şu anda ligde; 5. sıradayız 14 puanımız var. Tabii ki maçın favorisi Fenerbahçe olacaktır. Ama Hatayspor'da sürpriz yapabilecek kapasiteli bir takımdır. Ben tabii ki öncelikle fairplay çerçevesinde sakatlık olmadan seyir zevki yüksek bir maç temenni ediyorum. Tabii ki Hatayspor sürpriz yaparsa da bütün Hatay halkı mutlu olacaktır" dedi.

"Namağlup 3 takım var, ikisi zaten bu ligin çok üstünde 2 takım. Onların namağlup olması çok sürpriz sayılmaz"

Ligde oynanan hiçbir maçı kaybetmediklerine dikkat çeken Başkan Savaş, "Fenerbahçe'ye çelme takabiliriz çünkü düşünün biz de 8 maçtır yenilmedik. Namağlup 3 takım var, ikisi zaten bu ligin çok üstünde 2 takım. Onların namağlup olması çok sürpriz sayılmaz. Hatayspor'un namağlup olması bugüne kadar sürpriz bence. Otoriteler de böyle düşünüyordur. Hatayspor sürprizleri yapmaya devam edebilir. Türkiye'deki futbol otoritelerin ve seyircilerin bakışı anlamında konuşuyorum. Tabii ki bize göre bir sürpriz olmayabilir ama seyirci açısından, futbol otoriterleri açısından sürpriz olabilir" ifadelerini kullandı.

"Hatayspor ve Fenerbahçe arasında büyük bir ekonomik uçurum var"

Başkan Savaş, 2 kulüp arasındaki ekonomik farka dikkat çekerek, "Ekonomik olarak baktığınız zaman özellikle Hatayspor ve Fenerbahçe arasında büyük bir ekonomik uçurum var. Bu anlamda sürpriz diye konuştum ama tabii ki futbol sahada 11 kişi arasında oynanıyor. 11 kişi içerisinde kim daha iyi yardımlaşırsa kim daha o günü şansını iyi değerlendirirse ve kimin daha çok şans yanındaysa o takımın kazanma ihtimali biraz daha fazla olur. Ama görünen köy de kılavuz istemez. Fenerbahçe gerçekten çok güçlü bir takım" şeklinde konuştu.