Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 15 dakikada süren antrenmanda futbolcular, taktik, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Başakşehir, Hatayspor, Spor, Haberler

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