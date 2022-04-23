Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 15 dakikada süren antrenmanda futbolcular, taktik, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.