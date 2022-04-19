Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Burak Milli - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, dar alan ve pas çalışması gerçekleştirdi.
AA / Burak Milli - Spor