Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir karşısında zor bir maça çıkacaklarını vurguladı.

Rakibin bireysel ve takım olarak çok iyi oynadığını kaydeden Erdoğan, "Zor bir maç olacak ancak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah iyi bir mücadele ortaya koyup, iyi bir skorla Hatay'a döneceğiz. Ligin sonuna yaklaşıyoruz. 5 maçlık bir periyod kaldı. Bu süreçte en fazla puanı toplayıp, ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı oyuncular ile ilgili de bilgi paylaşan Erdoğan, Adama Traore'nin sezonu kapattığını aktardı. Erdoğan, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Burak Can Çamoğlu'nun dün koşulara başladığını belirterek, "Bugün antrenmanın belli bir bölümünde yer alacak. Maç gününe kadar değerlendireceğiz. Ruben Ribeiro'nun bir maç cezası daha var." dedi.

Benzia'nın gelecek sezon takımda olup olmayacağıyla ilgili soruya da Erdoğan, "Benzia ile çok mutluyuz. Bana göre daha iyi performans vereceği günler de gelecek. Biz Beniza'yı alırken zaten sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonları da düşünerek aldık. Eğer şartlarımız uyarsa Benzia ile devam etmek istiyoruz." cevabını verdi.

Kulüp başkanvekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat da takımlarının son 4-5 haftadır istedikleri performansı gösteremediğini söyledi. Başakşehir'in Avrupa iddiası olduğunu anlatan Özat, "Bu maçı çok önemsediklerini biliyoruz. Belki bizim de çıkış maçımız olabilir. Geride 5 maçımız, kazanacak 15 puanımız var. Bu puanların tümüne talibiz." değerlendirmesinde bulundu.