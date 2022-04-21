Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

AA - Cem Genco - Spor
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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik, dar alan ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

AA / Cem Genco - Spor

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