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Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenmanlara başladı. Takım, yarın İstanbul'a hareket edecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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