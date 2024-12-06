Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek. - MERSİN