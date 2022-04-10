Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı.
AA / Cem Genco - Spor