Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bu hafta deplasmanda iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi.

Son 9 haftada yenilmeyen ve az gol yiyen bir takımla karşılaşacaklarını belirten Erdoğan, Fraport TAV Antalyaspor'un ara transfer döneminde özellikle Fernando Martins ve Luiz Adriano'yu kadrosuna katarak mevcut kadrosunu daha da kaliteli duruma getirdiğini kaydetti.

Erdoğan, Antalyaspor'un geriden oyun kurarak bilinçli oynayan takımlardan biri olduğunu belirtti.

Antalyaspor'un hücumda etkili oyuncularının bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Biz hem onlara karşı nasıl savunma yapacağız ve zaaflarını nasıl değerlendireceğiz ona yönelik son 3 günde çalışmalarımızı yaptırdık. Bugün antrenmanımızı yaparak yarın inşallah Antalya'ya giderek son antrenmanımızı akşam Antalya'da yapacağız. Hazır bir şekilde maça çıkıp oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, kart cezalısı Mehdi Boudjemaa ve Isaac Sackey'in yanı sıra sakatlıkları süren Adama Traore ile Burak Can Çamoğlu'nun, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyeceğini kaydetti.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan, top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.