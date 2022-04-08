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Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında 11 Nisan'da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında 11 Nisan'da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

AA / Salim Taş - Spor

Antalyaspor, Hatayspor, Spor Toto, Nisan, Spor, Haberler

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