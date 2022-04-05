Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
AA - Burak Milli - Spor
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde çalıştı.
İdmanda, A takım ile 19 Yaş Altı takımı antrenman maçı yaptı.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Burak Milli - Spor