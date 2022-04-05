Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde çalıştı.

İdmanda, A takım ile 19 Yaş Altı takımı antrenman maçı yaptı.