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Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Burak Milli - Spor
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Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde çalıştı.

İdmanda, A takım ile 19 Yaş Altı takımı antrenman maçı yaptı.

Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Burak Milli - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hatayspor, Nisan, Spor, Haberler

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