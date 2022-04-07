Hatayspor, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında 11 Nisan'da deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında 11 Nisan'da deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda, futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.