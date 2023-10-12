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Hatayspor, Antalya kampında ilk idmanını tamamladı

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Milli arayı Antalya'da 5 günlük kamp yaparak geçirecek olan Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk idmanını tamamladı.

Hatayspor, Antalya kampında ilk idmanını tamamladı.

Milli arayı Antalya'da 5 günlük kamp yaparak geçirecek olan Hatayspor, ilk idmanını tamamladı.

Kampta yapılan ilk idman, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi. Yapılan ilk idmanda, 1 saat dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor Antalya kampını, 16 Ekim Pazartesi günü tamamlayarak İstanbul'a dönecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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