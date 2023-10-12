Hatayspor, Antalya kampında ilk idmanını tamamladı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Milli arayı Antalya'da 5 günlük kamp yaparak geçirecek olan Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk idmanını tamamladı.
Hatayspor, Antalya kampında ilk idmanını tamamladı.
Milli arayı Antalya'da 5 günlük kamp yaparak geçirecek olan Hatayspor, ilk idmanını tamamladı.
Kampta yapılan ilk idman, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi. Yapılan ilk idmanda, 1 saat dar alan çalışması yapıldı.
Hatayspor Antalya kampını, 16 Ekim Pazartesi günü tamamlayarak İstanbul'a dönecek. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor